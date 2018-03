Musumeci boccia Giovanni Mauro al posto di Sgarbi

Palermo - Giovanni Mauro, ex senatore, non sarà assessore regionale alla cultura. Il governatore Nello Musumeci ha troncato sul nascere ogni velleità dell'esponente di Forza Italia. «Sgarbi è un tecnico e sarà sostituito da un altro tecnico. La Sicilia ha tanti di quei problemi che non può pensare in questo momento all'assessore. Non sono queste le preoccupazioni».