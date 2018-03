Rappresentazioni classiche, un grande nome calcherà la scena

Siracusa - Ragusanews ve lo dice oggi, 16 marzo 2018. Un nome di fama mondiale calcherà la scena delle Rappresentazioni Classiche di Siracusa. Il nome è top secret, e vi anticipiamo che non sarà presente in tutte le repliche, ma solo in pochissimi spettacoli, tanto importante e tanto difficile è averlo in scena. Vi anticipiamo anche che si tratta di un uomo. Dopo la sorpresa di Ficarra e Picone nel 2017, l'Inda, l'Istituto Italiano del Dramma Antico, ha deciso di alzare ancora di più l'asticella, stavolta in una tragedia. Le trattative febbrili di queste ore avrebbero portato a un compromesso. Si tratterà di un grande omaggio al teatro, alla classicità, alla Sicilia.

Nei prossimi giorni Ragusanews vi svelerà di chi si tratta. Leggeteci...