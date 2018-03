Si allontana dal reparto pschiatria del Busacca, ritrovato a Modica

Modica - Si era allontanato dalla divisione psichiatrica dell'ospedale Busacca di Scicli, dove era ricoverato da una decina di giorni, ma per fortuna ieri pomeriggio è stato ritrovato. E' successo ad un 23enne originario di Comiso.

Le ricerche sono state effettuate dalla polizia locale di Modica che poi lo ha ritrovato in piazzale Falcone-Borsellino, ancora in pigiama, mentre aspettava i mezzi pubblici. Il degente ha raccontato di essere fuggito dal nosocomio sciclitano perché intendeva farsi curare in un centro specializzato, e di essere giunto a Modica con l’autostop.

Il ragazzo è stato poi riaccompagnato in ospedale.