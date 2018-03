Noto: ragazzo conteso, botte fra donne

Noto - Botte da orbi tra ragazze per un ragazzo conteso. E una finisce all'ospedale e i genitori chiamano i carabinieri. Tutto è accaduto ieri sera quando i militari sono intervenuti all’ospedale Trigona di Noto su richiesta del padre di una minorenne che si era recata al pronto soccorso a seguito di una lite con una coetanea.

Motivi del gesto ancora da chiarire, anche se sembra siano riconducibili ad incomprensioni relative ad un amico in comune. La ragazza accusata di aver aggredito la vittima non era presente sul posto.



Sono in corso gli accertamenti per identificare la giovane.