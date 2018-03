Ragusa: distrugge i mobili di un bar, arrestato gambiano

Ragusa - Un giovane di origine gambiana e richiedente asilo politico è stato arrestato ieri dalla polizia per danneggiamento aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti in un bar del centro storico superiore per la segnalazione di un uomo che stava distruggendo parte degli arredi del locale incutendo timore tra i clienti.

Sul posto è stato individuato un giovane extracomunitario che in stato di profonda agitazione ha iniziato subito ad inveire contro di loro. A terra i cocci di suppellettili che poco prima aveva distrutto impaurendo i presenti.

Inutile è apparso ogni tentativo di dialogo che, alla richiesta dei documenti ha iniziato a scalciare avventandosi contro gli agenti.

Ha anche danneggiare l’abitacolo del mezzo e degli uffici della Questura il giovane ha continuato nel suo atteggiamento violento. Njie Lamin, 20 anni, originario del Gambia, richiedente asilo politico, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e su disposizione del P.M. di turno, D.ssa Monica Monego, tradotto presso il carcere di Ragusa.