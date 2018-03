Marzamemi - Easy Driver riparte da Marzamemi. Il celebre programma televisivo che va in onda su Rai 1 ogni sabato, ha deciso di ambientare la prima puntata della stagione nel celebre borgo marinaro in provincia di Siracusa. La troupe guidata dal regista Raffaele Maiolino ha scelto come ideale scenografia Marzamemi per effettuare le riprese della puntata. Una innegabile promozione del territorio, delle sue incantevoli spiagge e dei suoi prodotti tipici.

Nei giorni scorsi, in piazza Regina Margherita, le conduttrici Veronica Gatto e Metis Di Meo hanno presentato le fiammanti “Kia Stinger” e “Seat Arona”, raccontando la storia del borgo e parlando anche della leggenda di Calafarina. Nel pomeriggio la troupe si è spostata nell’oasi naturale di Vendicari, con l’attore palermitano Francesco Benigno (noto per film come Mary per sempre e altre apparizioni in fiction televisive) per poi recarsi a Noto, con l'attore catanese David Coco, protagonista di Squadra Antimafia 7. La puntata di “Easy driver” dedicata a Marzamemi andrà in onda il 31 marzo.