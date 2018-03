A EtnaComics, il fumettista DeMatteis

Catania - Da ragazzo aveva due sogni nel cassetto: la musica, che avrebbe coltivato come la principale delle sue passioni, e il fumetto, che lo avrebbe reso celebre in tutto il mondo.

È in arrivo a Catania, direttamente da New York, il grande fumettista, scrittore e sceneggiatore, J.M. DeMatteis, passato alla storia grazie ai suoi capolavori per i più grandi colossi statunitensi.

Da Capitan America ai Defenders, storie impensabili per i canoni dell’epoca scritte per i più famosi eroi della Marvel, come Il Bambino Dentro e L’ultima caccia di Kraven, con i disegni di Mike Zeck, considerata all’unanimità, da fan e critica, la più bella mai realizzata su Spider-Man.

Celeberrimo anche il ciclo di storie della Justice League scritto per la DC Comics, con Kieth Giffen e Kevin Maguire, tanto geniale e innovativo da valergli un Eisner Award come “Best Humor Publication”.

È però a graphic novel originali e sofisticate come Seekers Into The Mystery, Blood: A Tale, The Last One e Mercy che si deve la sua consacrazione.

Straordinaria come Moonshadow, l’autobiografica Brooklyn Dreams è stata recensita come una delle dieci graphic novel più belle mai realizzate.

Un successo, quello riscosso nel campo dei fumetti, che lo avrebbe spinto fino al cinema, con gli screenplay per Fox, Disney Feature Animation e registi come Carlo Carlei e Chris Columbus, e alla TV con diverse sceneggiature per film e animazioni.



Per la gioia di chi, negli anni, ha seguito con passione le sue storie, il grande J.M. DeMatteis, che attualmente scrive per il mensile Scooby-Doo, sarà tra i superospiti dell’ottava edizione di Etna Comics, pronto ad incontrare i suoi fan, che potranno così scoprire tutti i segreti che, in ambito fumettistico, lo hanno portato ad essere uno degli scrittori e sceneggiatori più apprezzati al mondo!