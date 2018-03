Modica: si apre il portale gotico laterale della chiesa del Carmine

Modica - Domani domenica 18 marzo il Lions club ed il Leo Club a Modica hanno organizzato in piazza Matteotti il “Lions open day”. Durante l’evento sarà possibile visitare, in via del tutto eccezionale, il portale gotico laterale della chiesa del Carmine e della cappella con cripta, risalenti a prima del terremoto del 1693, siti all’interno di una proprietà privata in via Pellico.

Le visite sono previste dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19 ed i visitatori potranno anche ammirare all’interno della chiesa del Carmine il complesso marmoreo dell’Annunciazione di Antonello Gagini che sarà restaurato a cura del Lions Club di Modica mediante una raccolta fondi che è ancora in corso.