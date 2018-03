Primavera diffusa, in cerca di orchidee a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - Andare in cerca di orchidee è un po’ come andare in cerca di un tesoro. La bellezza della natura, a Primavera, è una ricchezza che non si consuma e una esperienza dei sensi che non si dimentica.

Sabato 24 marzo, Palazzolo Acreide Ospitalità Diffusa propone questa esperienza agli ospiti viaggiatori e agli abitanti del borgo montano. Una passeggiata alla valle dell'Anapo, alla ricerca delle orchidee spontanee lungo la vecchia strada ferrata, oramai dismessa, che da Palazzolo giunge a Vizzini.

Il percorso è semplicissimo e consigliato a tutti, con abbigliamento e scarpe comode. Un esperto di botanica accompagnerà il gruppo di ricercatori di profumate orchidee lungo il sentiero che parte dall’antica stazione di Palazzolo. L’appuntamento è previsto dopo colazione, intorno alle 10, al Bar Caprice.

Quello di Palazzolo è uno degli appuntamenti più profumati della Primavera Diffusa, l’evento organizzato dai Welcome Point di tutte le Destinazioni di Sicilia Ospitalità Diffusa, dal 23 al 25 Marzo.

Sempre a Palazzolo, il Programma di Primavera Diffusa, prevede altri interessanti appuntamenti da non perdere, come la visita esperenziale per la preparazione e l'insaccatura della salsiccia fresca e la degustazione della salsiccia secca (la salsiccia tradizionale presidio Slow Food), venerdì 23 alle 19; la visita al Museo Antropologico Antonino Uccello, sabato 24 alle 16 e lo spettacolare tramonto all’Acropoli alle 18; il mercato diffuso in piazza San Sebastiano e visita delle Chiese e dei monumenti storici dalle 11 di domenica 25 marzo.

Per prenotare le tue esperienze chiama Giovanna e Marco Marco +39 320 0333338