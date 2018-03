Missione compiuta: il ritratto di Franca Florio torna a Palermo

Palermo - Il quadro di Franca Florio torna a Palermo, dove resterà esposto a Villa Zito fino al 20 maggio. Per il ritorno dell’opera di Giovanni Boldini nel capoluogo sono stati costituiti un comitato d’accoglienza presieduto dal sindaco Leoluca Orlando, un comitato scientifico guidato da Vittorio Sgarbi ed è stato messo in piedi un grande evento artistico-mondano con altre iniziative collaterali come una mostra di abiti d’epoca e di auto reduci dalle prime edizioni della mitica Targa Florio, la più antica corsa automobilistica del mondo. La più ammirata è una Ford T, costruita in 26 milioni di esemplari fino al 1927, che ha partecipato all’edizione della Targa del 1914. Tutte le attenzioni sono però rivolte al quadro di Boldini esposto a villa Zito, a cura di Matteo Smolizza, in un’atmosfera che richiama il fascino dell’epoca più florida quando Palermo era una capitale europea e il cuore di un’intensa vita culturale.

Negli ultimi tempi la tela, diventata simbolo e icona della Belle Epoque, è stata al centro di una lunga traversia giudiziaria. Dopo esser stata esposta per alcuni anni a Villa Igea a Palermo, dopo il fallimento della società Acqua Marcia proprietaria dell’albergo, è stata di nuovo messa all’asta dal giudice fallimentare. Per evitare che potesse finire fuori dalla Sicilia, i marchesi Berlingieri hanno pagato quasi un milione di euro. E lo hanno affidato alla Fondazione Sicilia per la mostra e per “condividerlo con la città”, dice Marida Berlingieri. “Fuori da qui sarebbe stato un quadro senza anima e senza storia”, commenta Costanza Hafan de Rivera, l’ultima nipote di donna Franca Florio.

“Un’altra missione compiuta – ha detto il sindaco Leoluca Orlando -. C’era la preoccupazione che il ritratto potesse lasciare Palermo o meglio restare fuori Palermo che aveva già lasciato. Quindi il ritorno è un altro segno positivo del risveglio complessivo della città che non riguarda soltanto il lato artistico di questo evento”.