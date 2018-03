Sicilia: Aricò a M5s, Musumeci non è ostaggio di nessuno

PALERMO, 17 MAR "Musumeci non è ostaggio di nessuno, risponde solo degli impegni assunti con i siciliani e nei primi cento giorni del suo governo ha già garantito insieme alla coalizione che lo sostiene i primi e positivi risultati".Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di "DiventeràBellissima".

"Ma il M5S davvero ritiene che per i siciliani sia prioritario impegnare i lavori d'aula per discutere della pretestuosa mozione contro l'assessore Sgarbi? Noi aggiunge la pensiamo ben diversamente, e lo continueremo a dimostrare approvando altri provvedimenti concreti in direzione dello sviluppo e della crescita della nostra Sicilia". (ANSA).