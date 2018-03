E per finire, testa di turco con balucu

Scicli - E' la creazione dolciaria di Mirella Alfieri. Una testa di turco decorata con fiore di violacciocca, detta balucu in dialetto (in realtà baculum latino). Ieri, in occasione della cavalcata di San Giuseppe, la pasticcera sciclitana ha voluto omaggiare la festa con il grande bignè ripieno di crema, dolce tipico sciclitano che lega il suo nome alla festa della Madonna delle Milizie, con un fiore di violacciocca che rimanda invece alla rievocazione della fuga in Egitto di Gesù, Giuseppe e Maria.