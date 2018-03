Gianni Morandi chiede un selfie al venditore di arance. Spettacolo

Acireale - In genere accade il contrario. Ovvero che il signor nessuno chieda al Vip un selfie. Non è così per Gianni Morandi, che continua a stupire per la sua umiltà Ieri pomeriggio, qualche ora prima del concerto al palazzetto dello sport di Acireale, Morandi ha fermato per strada un giovane venditore ambulante di arance e gli ha chiesto se era disponibile a fare un selfie con lui. Morandi si è rivolto al ragazzo chiedendogli: "Mi conosci?" e L'incredule ambulante: "Sì, lei è il signor Gianni Morandi!". E Gianni: "Possiamo fare un selfie insieme?" "Certo!"

Morandi ha chiesto una arancia, l'ha tagliata in due, e poi ha posato col suo nuovo giovane amico. Un mod per promuovere le arance siciliane, di cui è diventato estemporaneo testimonial. Il ragazzo ha preso un sacchetto di arance e lo ha donato a Gianni.