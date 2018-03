Scicli - A Ragusanews non è mai interessato chi ha vinto la cavalcata di San Giuseppe. Perchè tutti vincono quando si lavora per giorni e notti intere per onorare la tradizione dei manti infiorati che bardano i cavalli che partecipano alla processione rievocativa della Fuga in Egitto. Per questo motivo, all'indomani della festa di Scicli, vi proponiamo uno scatto, del netino Vincenzo Belfiore, che racconta tutto. In un momento di pausa, un bambino su un pony entra in un bar insieme al papà. A guardarlo, con incredulità e un po' di sana invidia, un altro bambino. E' Scicli, bellezza.