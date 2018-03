Thegiornalisti presentano nuovo singolo. VIDEO

Roma - Ragusanews presenta il nuovo singolo dei Thegiornalisti: "Questa nostra stupida canzone d'amore", annunciata dalla sigla QNSCDA. Nel video, l'attore Alessandro Borghi. Un uomo seduto al bancone di un bar, un dolore d'amore che prende forma davanti a un testimone che diventa complice e amico. Un piccolo film, accanto a Tommaso Paradiso che ha scritto il brano. Una ballata che anticip il disco del prossimo autunno, nel segno del rinnovamento del pop italiano. Nonostante i toni malinconici, il rano non rinuncia a un ritornello energico e molto radiofonico. Paradiso canta, nel ritornello, "Ed è bello così, anche se poi ti fa piangere, questa nostra stupida canzone d'amore". Il cantante e autore nella clip associata al brano è affiancato come detto da Borghi, già noto per i suoi ruoli in "Romanzo criminale" e "Suburra" conosciuto dagli appassionati di musica per aver interpretato Luigi Tenco nel biopic "Dalida", dedicato alla cantante.

