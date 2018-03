Ragusa: rissa in piazza San Giovanni, urbriaco aggredisce passanti

Ragusa - E' successo tutto questa sera intorno alle 19.00, in piazza San Giovanni a Ragusa: uno straniero di circa 20 anni, di cui si sconosce al momento la nazionalità, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato ad aggredire senza alcun motivo gli avventori di un locale di Piazza San Giovanni, a quell'ora gremita per il classico rito domenicale dell'aperitivo.

L'uomo ha scatenato il panico fra i presenti e ha iniziato ad inveire contro le persone senza alcun apparente motivo, trovandosi in un palese stato di alterazione. Allertate le forze dell'ordine, sono intervenuti sul posto i carabinieri, coadiuvati dal personale del 118.

Alla richiesta dei documenti, l'uomo ha iniziato a inveire contro i militari: assicurato dentro l'auto di servizio dopo non poca fatica, il ragazzo avrebbe distrutto con un calcio anche il finestrino posteriore dell'auto, tanto il suo stato di agitazione, ma alla fine è stato allontanato da piazza San Giovanni.