Brunori Sas fa un programma in Tv

Roma - Come aveva annunciato l'allora direttrice di rete Daria Bignardi, Brunori Sas condurrà un programma su Raitre: “Brunori sa”, prenderà il via venerdì 6 aprile. Dario Brunori, attualmente impegnato in un tour teatrale che si concluderà il 28 aprile a Varese, e che sta registrando il tutto esaurito praticamente ovunque, ha presentato il suo nuovo programma in un’intervista con Manuel Agnelli durante la puntata di “Ossigeno” dello scorso giovedì: “Sarà una trasmissione che ho cercato di costruire da una parte con l’idea di raccontare un mondo musicale che è quello delle persone con cui sono cresciuto, quindi in qualche modo le persone che sono partite con me, altri cantautori che hanno iniziato più o meno nel mio periodo, cercando di lavorare però non tanto su un aspetto strettamente musicale, ma tematico”.

Il programma sarà infatti incentrato su cinque macro-temi, “su cui gli esseri umani si sono interrogati per secoli senza trovare risposta e io cerco di risolverli in 50 minuti”, spiega Brunori con la sua immancabile ironia, “la casa, il lavoro, la salute, le relazioni e la spiritualità, e parlo con l’ospite del tema, e gli ospiti sono sia musicali che extra-musicali”. Il commento finale del cantautore sul suo imminente debutto è che sarà “Una trasmissione bellissima: un capolavoro! Mi aspetto il 74% di share!”, dicendo ad Agnelli che sarà certamente più bella della sua.