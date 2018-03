L'infiorata 2018 dal 18 al 20 maggio

Noto - Omaggio alla Cina. L'Infiorata 2018 di Noto si terrà dal 18 al 20 maggio e sancirà il gemellaggio con la Cina. L'anno scorso in maggio un delegato dell'ambasciata cinese in Italia fu a Noto per sincerarsi della qualità dell'iniziativa, e in questi mesi è toccato all'assessore al turismo Frankie Terranova tenere le fila dei rapporti diplomatici con Pechino per far sì che il gemellaggio abbia corso. Sono circa mille i bozzetti che le Università cinesi hanno proposto per gli otto quadri di fiori che saranno realizzati in via Nicolaci. La Via Nicolaci, che si sviluppa leggermente in salita, come una lunga passerella preziosa, o un trampolino di lancio verso qualche meta paradisiaca. con i suoi 122 metri di lunghezza e 7 metri di larghezza, si

presta infatti a srotolare una coltre spettacolare di fiori, oltra ad essere anche la via dal sapore più barocco di tutte, estremamente elegante e sofisticata. Addobbare le città di infiorescenze d’ogni tipo non è un’invenzione recente. Un evento simile si svolge infatti anche a Genzano di Roma da oltre due secoli, ideato come occasione per decorare il percorso che

doveva essere effettuato dalla processione del Corpus Domini: tradizione che prosegue tuttora a partire dalla vigilia della festa, con la preparazione di una splendida via Italo Belardi in versione primaverile.

A Noto, invece, l’idea dell’infiorata sbocciò nel 1980: per valorizzare la cittadina e dimostrare a tutti il suo valore ci voleva una grande trovata, dal sapore popolare e una certa vena artistica. Un dipinto che da oltre trent’anni prende forma tra la Basilica del Santissimo Salvatore e il Duomo, tra l’antico collegio gesuitico di fine Ottocento e la chiesa del Carmine, toccando altri edifici di culto quali la chiesa dell’Annunziata, di Sant’Isidoro, di Santo Spirito e San Francesco di Paola. Ai lati della tavolozza floreale si ergono fieri il palazzo dei Principi di Villadorata e quello dei Baroni Modica di San Giovanni, mentre sullo sfondo si ammira la chiesa di Montevergini In ogni angolo di strada o di piazza fa bella mostra di sé un bozzetto fiorito, che partecipa al concorso dell’Infiorata. Nel 2018 si si svolge la 39°edizione il tema sarà “Omaggio alla Cina”: disegni e tonalità dei fiori riproporranno i colori del grande Stato asiatico.

Date, orari e prezzi dei biglietti ­ Infiorata di Noto

Dove: via Nicolaci, Noto (SR).

Quando: 18-­19-­20 maggio 2018.

Evento gratuito.