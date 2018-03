15 luoghi in provincia di Ragusa per le Giornate del Fai

Ragusa - In occasione delle giornate del Fai di primavera, previste per sabato 24 e domenica 25 marzo, torna l'apertura straordinaria in tutta Italia di alcuni siti naturalistici, storici e artistici. Naturalmente, anche la nostra provincia non farà accezione, con l'apertura di 15 siti che saranno così fruibili per il pubblico. La delegazione iblea del Fai (Fondo Ambiente Italiano) prevede visite in 15 luoghi dislocati in alcuni comuni.

Tre siti saranno visitabili a Ragusa, 4 a Modica, 2 ad Ispica e Vittoria e poi Scicli, Comiso e Giarratana. A Ragusa si prevede la visita di Villa Moltisanti, costruzione di fine ‘800 con annessa masseria e vista mozzafiato sulla città. Escursione, sempre a Ragusa, a Monteraci, la più piccola montagna degli Iblei, che consente una vista su tutta la vallata dell’Ippari e fino al mare. In elenco anche la chiesa e il Tribunale della Badia in pieno centro storico.

Modica aprirà le porte di Palazzo Papa, oggi sede della Casa Don Puglisi e il Portale De Leva, architettura tardo gotica, palazzo S. Anna e la chiesetta di S. Nicolò in via Grimaldi. A Vittoria previste la visita della Villa comunale e una escursione ambientalistica alla riserva dei pini di Aleppo.

A Pozzallo apertura di Palazzo La Pira e itinerario lapiriano. Ad Ispica visita del Fortilitium al Parco della Forza ed alla Villa Moltisanti. A Comiso sarà visitabile la Pagoda della Pace di contrada Canicarao, mentre a Giarratana escursione all’ lpogeo di Calaforno.