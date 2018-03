Ragusa: si presenta il libro Frati e mugnai di Cava San Leonardo

Ragusa - Sabato ventiquattro marzo 2018 alle ore 17:30, al Caffè Letterario Le Fate di Ragusa in Via C. Battisti 20, sarà presentata una nuova pubblicazione dell’Associazione Esplorambiente che con le competenze e conoscenze dei Soci attraverso l’aggiunta di contributi scientifici, l’inserimento di bellissime immagini, la cura della grafica e l’onere economico per l’editing, ha fatto sì che si giungesse al compimento di questo ultimo progetto. Memoria storica è il Sig. Salvatore Tribastone il cui sapere è derivato dall’aver vissuto i luoghi e conosciuto i tanti mugnai che li popolavano.

La pubblicazione, dal titolo Frati e mugnai di Cava San Leonardo, narra la storia, dal Cinquecento e fino a circa cinquanta anni fa’, della gente ragusana vissuta in una delle più belle Vallate che affluiscono al Fiume Irminio.

Le testimonianze che rimangono oggi nella Cava, soprattutto religiose, sono i ruderi di chiese, un convento e delle edicole votive. Tracce più recenti, collegate all’attività svolta dai mugnai, sono i numerosi mulini, costruiti per l’abbondante presenza di acque sorgive che in passato hanno permesso anche una fiorente attività agricola legata alla coltivazione di orti.

Oggi invece cessando tali attività l’interno della Cava è caratterizzato in gran parte dall’esistenza di una rigogliosa vegetazione spontanea.

Durante la presentazione, a dialogare con l’autore sarà il Prof. Gaetano Cosentini. Si ringraziano il Kiwanis Club Ragusa e il Soroptimist Club Ragusa che assieme all’Associazione Esplorambiente hanno curato l’organizzazione dell’evento.