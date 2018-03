Ragusa: Romanzo con angolo cottura, un libro dell'Uomo senza Tonno

Ragusa - Si terrà oggi alle 18:00 presso i locali della libreria Ubik Ibla l'incontro con Marco Giarratana alias L'UOMO SENZA TONNO che presentarà il suo primo libro "Romanzo con angolo cottura" Ed. Longanesi. Di lui, racconta: "Sebbene persino mia madre ormai mi chiami “Tonno”, secondo i registri dell’anagrafe di nome faccio Marco (secondo nome) Giarratana. Sono sgorgato al mondo nel decennio in cui spadroneggiavano i Duran Duran però negli anni Novanta ho scoperto i Nirvana e i Tool ed è finito tutto.

Non sono uno sciéf, non sono un fudbloggah, non sono un musicante e nemmeno uno scrittore, anche se faccio tutto ciò: sono un Umanista. Mi interessano gli esseri umani e ciò che faccio ne è la rappresentazione.

In cucina sono autodidatta e punk ma prima di arrivare a sfornellare ho iniziato a girovagare per il web nel 2005 come scribacchino musicale. Ho bazzicato su Ondarock, per 5 anni ho ciarlato sulla webzine stoner-alternative Taxi-Driver salvo trovare un caldo e accogliente focolare per 10 anni (2006-2016) presso Il Cibicida, scrivendo anche di pop ed elettronica.

Per 5 anni ho lavorato come web editor per l’azienda di e-commerce Groupon, a fine 2015 hanno licenziato me e altra gente e da qui nasce la mia epopea tonnata nonostante il blogghe sia attivo dal 2012.

Da marzo 2013 a settembre 2015 ho curato la rubrica di “cucina letteraria “Letto e Mangiato” sul sito di letteratura Finzioni Magazine. Ho scritto una serie di articoli per il blog della start-up What A Space e alla fine del 2015 ho avviato collaborazioni con Dissapore e Dailybest e ho messo giù qualcosa anche per Scatti di Gusto.

Curo un blog su Il Fatto Quotidiano, in cui ho anche scritto il “Decalogo dello Scièf a Domicilio”. Ho anche una collaborazione con l’azienda Fior Di Carta.

