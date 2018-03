Ragusa: Sihana Badivuku e Maja Kastratovic. Concerto al Don Bosco

Ragusa - Si sogna al prossimo concerto della 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica". Sabato 24 marzo, alle ore 20.30, nella consueta location del Teatro Don Bosco di Ragusa, un appuntamento dedicato alle "Atmosfere romantiche e spagnole” con la strepitosa violinista Sihana Badivuku e la bravissima pianista Maja Kastratovic. Il programma prevedrà una prima parte dedicata al romanticismo tedesco, nella seconda invece un omaggio alla musica spagnola. Diretta dalla pianista Diana Nocchiero, con il patrocinio dell'Assessorato allo spettacolo del Comune di Ragusa, prosegue dunque con grande successo la stagione concertistica “Melodica” che regala ad ogni serata emozioni uniche. Sabato protagoniste assolute saranno due donne eccezionali.

Sihana Badivuku, laureata presso il Conservatorio di Stato di Mosca "PI Tchaikovsky" e presso la "Hochschule für Music" di Detmold, si è esibita in numerosi prestigiosi festival internazionali e concerti in tutto il mondo, tra cui Kosovo, Albania, Macedonia, Spagna, Turchia, Bulgaria, Germania, Russia, Finlandia, Irlanda, Belgio, Ucraina, Lituani,a Slovenia, Canada ed USA. È docente di Violino presso la Facoltà di Arti/Reparto musicale di Pristina; primo violino presso la Filarmonica del Kosovo e presso la Filarmonica albanese. Dal 2010 è inoltre presidente dell'Associazione Europea degli Insegnanti di Archi (ESTA) in Kosovo e da anni ricopre il ruolo di membro di giuria in diversi concorsi di violino in Kosovo, Macedonia, Albania.

Maja Kastratovik, laureata al prestigioso "Conservatorio di Tchaikovsky" di Mosca, ha tenuto concerti come solista e con numerosi ensemble di camere in diversi paesi, come Russia, Ucraina, Inghilterra, Italia, USA, Repubblica Ceca, Slovenia Lubiana, Maribor, Serbia, Macedonia ed Austria. Per il suo lavoro qualitativo come musicista e pedagoga, ha ricevuto numerosi premi.

È stata anche membro della giuria in diversi concorsi musicali in Slovenia, Serbia, Macedonia e Albania.

Il concerto come sempre avrà inizio alle ore 20.30, ingresso in sala ore 20.00. Il prezzo del biglietto è di 10€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it.