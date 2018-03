Cassatelle come se non ci fosse un domani. FOTO

Agira - Nel paese natale dello storico Diodoro Siculo, la cassatella non è solo un dolce tradizionale: è un mondo intero. Siamo ad Agira, piccolo centro in provincia di Enna arroccato sui monti. Da queste parti, la cassatella è diventata "l'arte della cassatella", tanto che questo dolce tipico è stato ufficialmente riconosciuto e inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf). Per noi la cassatella è qualcosa che associamo al periodo pasquale ed è un dolce tradizionale a base di ricotta.

La cassatella classica di agira, invece, è una morbida frolla a forma di mezzaluna con un impasto a base di cacao, mandorle tritate, farina di ceci, zucchero, scorza di limone e un'eventuale aggiunta di cannella. La preparazione di questo dolce è molto laboriosa e necessita di diversi passaggi custoditi gelosamente e tramandati di generazione in generazione: ogni famiglia, ogni laboratorio, ha la sua variante e ne va orgogliosa. Le sue dimensioni devono essere di circa 10 x 6 cm, l'impasto deve essere morbido e non asciutto e al palato non deve prevalere esclusivamente il gusto del cioccolato ma si deve avvertire anche il gusto della mandorla. C'è un posto, ad Agira, dove vi consigliamo di assaggiare questo tipico dolce della tradizione ennese: La Bottega delle cassatelle, un locale che si trova in contrada Caramitia, sulla S.P. 21, ma ha anche altri punti vendita ad Agira centro, in via Vittorio Emanuele o all'interno del Sicilia Outlet Village. Alla Bottega delle cassatelle la gentilezza è di casa: i clienti vengono accolti con grande cortesia e viene offerto loro un caffè e la possibilità di provare le infinite combinazioni che questa bottega offre.

Non solo, dunque, cassatella classica di Agira. A parere di chi scrive, la classica rimade davvero insuperabile: la frolla è morbida ma non molliccia e il ripieno è un mix di gusti ben equilibrato, morbido e corposo. Ottime anche le cassatelle fritte con ricotta, più vicine alla tradizione della Sicilia Orientale. Ma alla Bottega delle cassatelle troverete anche dolci ripieni con pistacchio, mandorla, nocciola, fichi e uvetta, arancia, limone, frutti di bosco, caffè, cocco, pistacchio, nutella bianca e alla crema. Insomma, anche per chi non ama i gusti più tradizionali, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Foto: Davide Modesto