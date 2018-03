Lion's day: tutti pazzi per il portone gotico del Carmine

Modica - Successo di pubblico per il "Lions Open Day" organizzato dal Lions Club e dal Leo Club di Modica domenica 18 marzo in piazza Matteotti. Sono stati oltre cinquecento tra cittadini e turisti a visitare il portale laterale della Chiesa del Carmine con un'annessa cripta che sono stati aperti al pubblico per l'evento. Il portale laterale del Carmine in stile tardo gotico catalano è stato scoperto circa dieci anni fa in locali privati un tempo adibiti a rivendita di vino in via Pellico ed è risalente a prima del terremoto del 1693.

Probabilmente era uno degli accessi laterali del convento dei Carmelitani. Il monumento, che non è fruibile al pubblico, è stato restaurato di recente dai proprietari sotto l'egida della Soprintendenza di Ragusa. Numerosi anche i visitatori per il gruppo marmoreo dell'Annunciazione del Gagini sita nella chiesa del Carmine che sarà restaurata con una raccolta fondi del Lions Club di Modica nei prossimi mesi. Sono andate a ruba anche le uova di pasqua offerti dai giovani del Leo Club per il service "school4you" che prevede l'acquisto di materiale didattico per ragazzi.

Durante l'evento i soci del Lions Club di Modica hanno illustrato gli scopi del sodalizio internazionale e le numerose iniziative in corso a Modica fra cui il doposcuola per i bambini stranieri nella scuola di S. Marta, l'utilizzo dell'orto sociale "Melvin Jones" da parte di soggetti disabili e di profughi, la prossima installazione di due canestri al quartiere Dente nell'ambito del service "sport veicolo di valori". Fra le altre iniziative svolte dal Lions Club di Modica numerose le attività nelle scuole con degli incontri di formazione sulla sicurezza stradale, la sana alimentazione, la prevenzione dell'occhio pigro, la prevenzione dei tumori (progetto Martina), il concorso "un poster per la pace". Altre iniziative sono previste nelle prossime settimane per la raccolta fondi per il restauro dell’Annunciazione del Gagini sita nella Chiesa del Carmine. Sul profilo facebook del Lions Club di Modica sono riportate le coordinate bancarie per effettuare le donazioni.