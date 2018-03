Modica: il giovane Angelo Piccione giurato al Giffoni Film Festival

Modica - Il Direttore del GIFFONI FILM Festival, dr. Claudio Gubitosi, con mail comunicata ieri, si è congratulato con Angelo Piccione per essere stato scelto a far parte della Giuria della 48^ edizione del Giffoni Film Festival, famoso ed importante festival internazionale cinematografico che si terrà dal 20 al 28 luglio 2018 .

Grande gioia ed entusiasmo tra gli amici di Angelo Piccione infatti ha riscosso la notizia della sua ammissione in qualità di componente Giurato per la categoria Generator +16; tale importante giuria internazionale sarà composta da ragazzi provenienti da tutto il mondo e assegneranno il Gryphon Award al miglior film.

Angelo Piccione, frequentante la 3^ Classe del Liceo Artistico dell’Istituto I.S. “Galilei-Campaila” di Modica ha partecipato al Contest, Categoria Giffoni Exeperience +16 redigendo una recensione su un film avente ad oggetto il tema dell’ “Acqua”.

Il film scelto per il Contest dal giovane Angelo Piccione è stato “The Shape of Water” (La forma dell’acqua) del Regista di origine messicana Guillermo Del Toro; visionato in lingua originale, giacché nel periodo del Contest non era ancora distribuito in Italia, è risultato Vincitore di 4 premi Oscar quale miglior Film, migliore Regia, migliore Colonna Sonora e Migliore Sceneggiatura, premi attribuiti dalla prestigiosa Academy Awards americana alla 90ª edizione della cerimonia degli Oscar tenutasi al Dolby Theatre di Los Angeles il 4 marzo 2018 u.s.

Una passione quella di Angelo Piccione per la cinematografia che lo ha visto realizzare, da autodidatta, diversi cortometraggi fin dall’età di 12 anni, curando sia la parte della sceneggiatura, con scelta dei temi e dei soggetti da trattare, che la parte della realizzazione degli stessi con riprese, montaggio, scelta delle musiche e tutto quanto utile alla realizzazione finale degli stessi cortometraggi - un vero e proprio Regista in erba-.

Proprio in questi giorni, coinvolgendo un gruppo di alunni della sua classe e della 4^ classe del Liceo Artistico di Modica ha ultimato le riprese ed il montaggio di un cortometraggio sulla poesia di Quasimodo “Specchio” e parteciperà al Festival Internazionale “Versi di Luce Festival” che si terrà a Modica dal 21 al 24 marzo prossimo.

Angelo Piccione ha realizzato, in ambito scolastico, i seguenti cortometraggi:

2013: corto sulla Shoah

2014: corto sui Bambini soldato

2016: corto sulla poesia di Quasimodo “S’ode ancora il mare”

2017: corto sulla poesia di Quasimodo “Colore di pioggia e di ferro”

2017: corto drammatico sui sogni di due innamorati “Amore di carta”

2018: corto sulla poesia di Quasimodo “Specchio”.