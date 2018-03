Ispica: minaccia di farsi saltare in aria in piazza, arrestato marocchino

Ispica - E' stato arrestato dai carabinieri di Ispica un giovane marocchino accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di materiale esplodente.

Il giovane extracomunitario, domenica sera, in Piazza Unità d’Italia, dapprima aggrediva per futili motivi un pozzallese cagionandogli un taglio all’avambraccio sinistro utilizzando parte di un bicchiere in vetro, successivamente ritornava in Piazza, gremita di persone, con una bombola di gas ed un accendino minacciando di farsi saltare in aria.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane marocchino e a mettere in sicurezza la bombola di gas.

Dopo essere stato arrestato, l'uomo è stato portato presso la circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.

L’uomo aggredito è stato giudicato guaribile 10 giorni circa.