Tir ribaltato, tangenziale ovest di Catania completamente bloccata

Catania - Tangenziale ovest di Catania bloccata a causa di un incidente. Il traffico è completamente fermo in direzione Siracusa. L'incidente è stato provocato da un tir che, per cause ancora da accertare, si è completamente ribaltato lungo la strada, danneggiado le barriere laterali di protezione su entrambi i margini della carreggiata.

La viabilità è stata provvisoriamente deviata allo svincolo di Misterbianco. E' stato chiuso il tratto di strada compreso tra lo svincolo per Misterbianco e quello per San Giorgio, in direzione svincolo Simeto, a causa della perdita di carico. Sul posto il personale Anas e i vigili del fuoco. Il conducente non è in gravi condizioni di salute.