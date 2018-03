Su Ebay si acquistano sempre più ricambi per auto e moto

Sempre più persone si affidano a Ebay per acquistare accessori o ricambi per le auto. Ogni cinque secondi, in media, sulla piattaforma di acquisti on line più famosa del mondo, viene venduto o acquistato un accessorio di questo tipo. Con oltre 46 milioni di articoli nuovi appartenenti alla categoria: "Veicoli: ricambi e accessori", eBay rappresenta il primo marketplace in Italia per la cura della propria automobile. Non scompariranno di certo i negozi di ricambi auto, ma sicuramente hanno una bella concorrenza.

Gli accessori e i ricambi per auto e moto sono tra le categorie di prodotto più gettonate online e tra i modelli più ricercati ci sono Fiat 500, Jeep Renegade e Alfa 147. L'obiettivo è sempre lo stesso: il risparmio del cliente.

Il 2017, per quanto riguarda le vendite, è stato dominato, dal punto di vista dei ricambi auto, dagli articoli per la carrozzeria esterna, luci e frecce e articoli per interni. Per le moto, riscuotono molto successo i pezzi per l'impianto elettrico e per l'accensione, quelli per la carrozzeria e il telaio, luci e frecce. C'è da dire, che gli italiani, però, acquistano principalmente su Ebay telefonini, specialmente quelli di ultima generazione.