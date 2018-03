La mamma di Sailor Moon e City Hunter a Catania

Catania - Da oltre venticinque anni entusiasma generazioni di appassionati, animando le avventure della “bella ragazza guerriera” più famosa del pianeta, conosciuta da tutti come Sailor Moon.

Lei è Kazuko Tadano, famosissima character designer e direttrice dell’animazione delle prime due stagioni della Serie TV e del film di Sailor Moon, e sarà tra i big dell’ottava edizione di Etna Comics, in programma dal 31 maggio al 3 giugno al Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

Un’ospite sensazionale in arrivo dal mondo Japan, per i visitatori del Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop che per quattro giorni popoleranno i padiglioni della struttura che lo ospita ormai da otto anni.

Nata ad Hiroshima, Kazuko Tadano è anche illustratrice e mangaka, si è formata all’interno di “Studio Live” e adesso appartiene a “Studio View”.

Tra i suoi incarichi più prestigiosi anche quello di character designer e regista dell’animazione di “God bless the Machine Dancouga” e di direttrice dell’animazione di “City Hunter”, altro capolavoro che narra le avventure di Hunter e Jeff, assoldati come guardia del corpo e investigatore privato.

L’artista nipponica ci racconterà come ha dato vita all’anime che vede come protagonista Bunny (Usagi), tanto imbranata e sbadata quando incrocia lo sguardo del suo amato Marzio (Mamoru), quanto pronta a trasformarsi in Sailor Moon, affiancata da Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus, per difendere gli abitanti della Terra dai continui attacchi del Dark Kingdom.

Conosceremo i retroscena di una storia d’amore scritta nel destino, quella tra Bunny e Marzio (Usagi e Mamoru), che all’inizio sembrano addirittura detestarsi, per poi scoprire, mentre i loro alter ego si innamorano a prima vista, di essersi amati in una vita precedente. Tra le curiosità dell’anime anche la creazione di alcuni personaggi che non sono presenti nel manga, come gli alieni Eiru e An (Ale e Anna, nella versione italiana).

Kazuko Tadano svelerà i segreti del successo dell’anime di City Hunter, ripercorrendo sin dall’inizio le appassionanti avventure di Hunter.

Attualmente la Tadano sta lavorando come character designer alla scenografia della nuova animazione Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation, che uscirà ad aprile, e parallelamente ad un’opera teatrale (come character designer e direttore generale) che sarà annunciata a breve.

La celebre mangaka, animatrice e regista sarà per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione tra l’Associazione Culturale Mangames ed Etna Comics