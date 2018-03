Scicli - In occasione della Primavera Diffusa, anche Scicli si prepara ad accogliere i viaggiatori, che abitano nelle vicinanze o addirittura in città, o turisti nella Sicilia Barocca.

Il 25 Marzo, l’Associazione Culturale Tanit in collaborazione con Sicilia Ospitalità Diffusa guiderà i partecipanti in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle bellezze più nascoste della città, attraverso percorsi caratteristici che svelano luoghi incantevoli e sconosciuti.

L’appuntamento con la passeggiata tra le chiese rupestri di Scicli è fissato alle ore 10.00 di domenica mattina dal Welcome Point di Scicli Ospitalità Diffusa, in via Francesco Mormino Penna, la via Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO. Le chiese del Calvario, della Madonna di Piedigrotta, di San Pietro sono solo alcune delle gemme tutte da esplorare... Cosa aspetti a prenotare il tuo week-end non convenzionale? Per info e prenotazioni, clicca qui: PRIMAVERA DIFFUSA A SCICLI.