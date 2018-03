Modica: A Pasquetta, negozi chiusi. Ordinanza del sindaco

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione delle tipologie al servizio del settore turistico, per il 2 di aprile, festività di Pasquetta. L’ordinanza riguarda solo le attività commerciali ubicate lungo l’asse viario della SS115 e zone limitrofe. Alla base di tale decisione ci sono motivi di ordine pubblico legati all’aumento di traffico veicolare lungo l’arteria in corrispondenza della giornata festiva. Lungo la SS115 passa praticamente tutto il traffico in uscita da Modica e dalle Città limitrofe verso le zone di mare e verso il resto della provincia. Per evitare che tale traffico vada ad aggiungersi a quello legato all’apertura delle attività commerciali, causando possibili ingorghi e pericoli, il Primo Cittadino ha disposto la chiusura dei negozi e dei supermercati lungo la Statale.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare l’ordinanza le attività ricettive e turistiche (hotel, bar e ristoranti). “Dopo essermi consultato con il Comando della Polizia Locale e viste le istanze inoltrate dai sindacati di categoria e gli incontri avuti con gli stessi dipendenti, ho disposto questa misura, forte ma necessaria a salvaguardare in primis la sicurezza stradale e l’incolumità di chi deve raggiungere per lavoro tali attività.

D’altronde anche le Forze dell’Ordine, proprio in corrispondenza di queste festività, aumentano i controlli lungo le strade più trafficate proprio perché i rischi sono maggiori a causa dello spostamento in massa delle persone. Se a ciò aggiungiamo anche gli spostamenti dovuti all’apertura delle attività commerciali, ne viene fuori un quadro poco sicuro per tutti. Un’ordinanza di chiusura snellisce il traffico consentendo, allo stesso tempo, a tutti i lavoratori di poter trascorrere il giorno di festa con le loro famiglie”.