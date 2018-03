Lieto annuncio: è nato il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Si chiama Leone Lucia, è prematuro di quasi tre settimane ed è nato stanotte

Il piccolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles, "dove ha partorito anche Beyoncé" (specifica Chiara rispondendo alle domande dei fan su Instagram). Precisazione importante, non certo come noi barboni.

L'indizio del fatto che la Ferragni fosse in travaglio era stato il silenzio sui social, durato per più di 24 ore.