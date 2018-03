Ultimo spot Buondì: un meteorite colpisce l'umanità. VIDEO

Esiste una colazione che coniughi leggerezza e golosità? Per favore, rispondete si a questa domanda, altrimenti rischiate che un meteorite vi cada sulla testa. E' stato lanciato l'ultimo spot pubblicitario della Buondì che chiude "idealmente" la saga degli spot delle meredine da prima colazione che tanto clamore hanno suscitato in questi mesi. Prima è morta la mamma, investita da un meteorite. Poi è toccato al papà e infine al povero postino.

Ora, a finire distrutta dal meteorite è l'intera umanità colpevole di miscredenza perchè "non può esistere una colazione che coniughi leggerezza e golosità". Lo spot con l'odiosa bambina sorridente ha fatto storcere il naso a molti, considerato "diseducativo" perchè i genitori e pure l'ignaro postino venivano uccisi solo per aver dubitato dell'esistenza di una merendina. Ma nel marketing, si sa, non esiste buono o cattivo, esiste solo l'efficacia. Tant'è vero che la Motta ha chiuso in bellezza la saga uccidendo tutta l'umanità. Anche quest'ultimo vido è firmato dalla Saatchi&Saatchi.

Il video dura 4 minuti ma molto probabilmente sarà passato in tv in una versione ridotta.