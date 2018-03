Scoglitti: evade i domiciliari, arrestato algerino di 50 anni

Scoglitti - Stava camminando tranquillamente in via Venezia, a Scoglitti, quando invece doveva trovarsi agli arresti domiciliari: sono scattate così le manette per il 50enne Bentarzi Rabah, “pizzicato” nella giornata di ieri dai Carabinieri.

L’uomo, già noto ai Carabinieri, non era stato trovato nella propria abitazione al momento del consueto controllo: immediatamente i Carabinieri hanno attivato le ricerche, individuando l’algerino in via Venezia. L'uomo è stato risottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott.ssa Monica Monego, per i provvedimenti di competenza, dinanzi alla quale dovrà rispondere del reato di evasione.