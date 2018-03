Ferla: una sala espositiva per la sostenibilità ambientale

Ferla - Una sala espositiva dedicata alla sostenibilità ambientale. In Sicilia è possibile conoscere le buone pratiche per migliorare, tutelare e salvaguardare l’ambiente. Lo si potrà fare attraverso l’esposizione permanente allestita all’interno del centro olistico del Comune di Ferla, in provincia di Siracusa, che domani mattina 22 marzo alle ore 11 sarà inaugurata nell’ambito delle azioni previste dal progetto europeo EduFootprint, co-finanziato dal Programma Interreg Med 2014/2020 e di cui è partner Svimed Onlus Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di Ragusa e l’Ats Obiettivo Zero Valle degli Iblei.

Il progetto EduFootprint ha come obiettivo principale quello di migliorare le prestazioni ambientali degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli edifici scolastici, considerando non solo gli impatti energetici diretti degli edifici (i consumi), ma anche quelli indiretti (acquisti, appalti, comportamenti). In quest’ottica non a caso sono state coinvolte le giovani generazioni, in particolare gli studenti dell’istituto comprensivo “Valle dell’Anapo” di Ferla e dell’istituto comprensivo “Messina” di Palazzolo Acreide, chiamati a monitorare, con l’attività coordinata da Svimed Onlus, le varie performance energetiche, a partire dai consumi, in modo da individuare le possibili opportunità per migliorare e rendere più efficiente la gestione.

La particolare sala espositiva, sita in via del Mercato e dedicata dunque alle energie rinnovabili, è allestita con materiale riciclato e prevede al suo interno un percorso ludico-educativo sulla sostenibilità che accompagnerà studenti e famiglie verso all’approfondimento dei temi legati all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle risorse idriche.

Svimed Onlus organizzerà inoltre delle visite guidate dal valore formativo all’interno delle azioni previste da Paes, il piano d’azione per l’energia sostenibile adottato dall’Ats Obiettivo Zero Valle degli Iblei. Le visite sono principalmente dirette a studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e prevedono l’utilizzo di strumenti multimediali. Ma la sala espositiva, i cui locali saranno implementati già a partire da aprile, diventerà anche uno spazio aperto alla cittadinanza per azioni di sensibilizzazione ambientale, mostre, incontri, eventi. Per ricevere maggiori informazioni e prenotare una visita a partire dal 15 aprile 2018 è possibile contattare Svimed Onlus ai seguenti contatti: Letizia Perremuto tel. 0932 247643 / 3389644587 email: l.perremuto@svimed.eu

Info sul progetto al link https://edufootprint.interreg-med.eu/