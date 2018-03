Vittoria, una palestra intitolata a Giovanni Cultrone

Vittoria - Venerdì 23 marzo, alle ore 9:30, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della palestra del plesso scolastico “Santissimo Rosario”. La struttura, recentemente ristrutturata, sarà intitolata all'atleta vittoriese Giovanni Cultrone, scomparso nel 1972 e campione italiano dei 3000 metri siepi e dei 10000 metri piani.

“Uno dei primi impegni che l'amministrazione comunale si era assunta – dichiara il sindaco Giovanni Moscato – è stato quello di verificare le condizioni delle strutture scolastiche e di intercettare i fondi per effettuare gli interventi necessari a restituirle alla piena fruibilità. La palestra del Santissimo Rosario è uno degli esempi concreti del grande lavoro che stiamo compiendo in favore degli edifici scolastici di Vittoria.

Venerdì avrò l'onore, assieme alla dirigente scolastica, Amelia Porrello, di inaugurare la palestra e di intitolarla a un nostro concittadino illustre, l'atleta Giovanni Cultrone, esempio di tenacia, lealtà e spirito di sacrificio per i nostri ragazzi”.

“Finalmente restituiamo ai bambini una palestra funzionale – aggiunge il delegato allo Sport Stefano Frasca -. Stiamo lavorando in questa direzione, dedicando la massima attenzione alle strutture, perché siamo convinti che bisogna partire dalle scuole per incentivare i ragazzi alla pratica sportiva. Rivolgo un plauso agli uffici comunali, che hanno consentito di raggiungere questo ennesimo importante traguardo”.

Alla cerimonia, alla quale sono state invitate le autorità locali e le scuole cittadine, prenderà parte la figlia di Giovanni Cultrone.