Vittoria: allo spazio Edonè un'antologica su Piero Guccione

Vittoria - “Piero Guccione- il Mediterraneo invisibile” è il tema della mostra che, allestita dalla Galleria Edonè “Arte viva club”, con il patrocinio del Comune di Vittoria, aprirà i battenti domenica 25 marzo nello Spazio Edoné di Via Cavour 39.

L'esposizione - un' antologica di quaranta lavori, perlopiù dipinti, incentrata sui primi decenni di attività del noto pittore sciclitano - è curata da Giovanni e Livio Bosco, e mira ad illustrare al pubblico il periodo trascorso dall’artista in una Roma allora baricentro dell’arte. Due le sezioni della mostra: nella sala principale saranno esposte le opere ad olio di metà anni Sessanta, cancelli, balconate e sorci di ville romane, mentre l’altra sezione sarà dedicata ad una serie di ritratti e omaggi.



L'esposizione sarà aperta tutti i pomeriggi, escluso il lunedì, dalle 17 alle 20.30, e ilsabato e la domenica anche la mattina dalle 10.30 alle 13.00.

L'opening avrà luogo sabato 24 alle ore 19.

“Siamo lieti – dichiara l'assessore alla Cultura, Alfredo Vinciguerra – di ospitare a Vittoria una mostra del maestro Guccione, artista di fama internazionale le cui opere approdano per la prima volta in un'antologica nella nostra città. L'iniziativa della Galleria Edonè rappresenta un valore aggiunto per l'offerta culturale cittadina e si incastona in un percorso virtuoso di crescita e sviluppo del nostro territorio”.