Fiorello: L'Avvenire mi critica, pensi a informare

Roma - L'Avvenire, giornale d'OltreTevere, ha ospitato nei giorni scorsi la lettera di un lettore che ha definito "spiacevole" il titolo della trasmissione di Rosario Fiorello su Radio Deejay, "Il Rosario della Sera". E durante la puntata di martedì 20 marzo della trasmissione radiofonica lo showman siciliano si è tolto un sassolino dalla scarpa. "Brasile, arrestati il vescovo, il suo vice e quattro preti: associazione per delinquere". E' la notizia letta da Fiorello in diretta radiofonica. "Bene, non c'è nessuna battuta da fare su questa notizia, che è una notizia spiacevole...".