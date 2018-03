Papa Francesco potrebbe arrivare in Sicilia a settembre

Palermo - Papa Francesco potrebbe visitare la Sicilia, probabilmente il 25 settembre. A dare questa indiscrezione il quotidiano on line "IlSicilia.it". Il pontefice sarebbe atteso poco dopo il 25esimo anniversario della morte di Don Pino Puglisi, anniversario che si celebra a poco più dai cinque anni della beatificazione del sacerdote ucciso dalla mafia. Proprio per ricordare questa occasione, papa Francesco sarebbe atteso a Palermo per una visita.

La notizia di una visita del Santo Padre nel capoluogo siciliano arriva nelle stesse ore in cui filtrano voci circa la fine del mandato, nella Curia palermitana, di Don Corrado Lorefice. Da indiscrezioni si apprende, infatti, che lo stesso arcivescovo palermitano avrebbe chiesto un nuovo incarico curiale romano. Il probabile successore potrebbe essere l’attuale ordinario militare per l’Italia, l’arcivescovo Don Santo Marcianò, originario di Reggio Calabria, oggi a Roma, che prenderebbe possesso dell’Arcidiocesi palermitana con pieno mandato da Papa Francesco.

la curia di Palermo, come si ricorderà, era finita al centro delle polemiche circa la gestione dei licenziamenti dell'Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini, in seguito ad un servizio mandato in onda da Le Iene su Italia 1. La venuta a Palermo di Papa Francesco potrebbe, quindi, essere letta anche nell’ottica di un ulteriore segnale della Santa Sede.