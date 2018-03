Pasqua: a Piana degli Albanesi di scena la Settimana Santa

PALERMO, 21 MAR Piana degli Albanesi, uno dei cinque paesi della provincia di Palermo di origine arberesh,, prepara il rilancio della sua storica Settimana Santa con uno sforzo organizzativo che punta a recuperare la spiritualità e la tradizione legata ai riti religiosi della Pasqua, celebrati dal Vescovo dell'Eparchia con il rito bizantino. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Petta, ha anche previsto una serie di investimenti organizzativi per consentire un maggiore coinvolgimento della popolazione e dei numerosi turisti in tutte le manifestazioni di carattere spirituale e folkloristico che nel corso dei decenni hanno arricchito i contenuti della Settimana Santa, come ad esempio la processione del Vescovo sul dorso dell'asino in occasione della Domenica delle Palme, la suggestiva processione del Venerdì Santo o come l'attesa ed emozionante sfilata di abiti tradizionali della comunità arbëresh che segue la cerimonia religiosa della Domenica di Pasqua.

Tra le novità della Settimana Santa di Piana, anche l'esibizione dell'orchestra Ebersbach di Stoccarda, mercoledì 28 marzo alle 16.30 al teatro Diocesano di Piana degli Albanesi. Il programma completo della Settimana Santa sarà presentato venerdì prossimo, 23 marzo, alle 11, nella Sala Stampa dell'Assemblea Regionale Sicilia. Alla conferenza stampa sarà presente Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars che ha dato il patrocinio alla manifestazione. Interverranno il Vescovo dell'Eparchia, S.E. Giorgio Demetrio Gallaro, il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta, e l'assessore comunale al Turismo Simona Scalia.(ANSA).