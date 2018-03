Pachino: a fuoco il capannone aziendale dei fratelli Fortunato

Pachino - Incendio nella notte a Pachino. A fuoco, il magazzino dell'azienda dei Fratelli Fortunato, in contrada Pianeti. Il rogo ha danneggiato l'immobile e i mezzi di trasporto. I fratelli Fortunato sono molto noti a Pachino in quanto l'uno consigliere comunale e l'altro ex presidente del consorzio IGP.

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi circa la natura del rogo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. E' stato danneggiato anche il capannone degli uffici dell'azienda che si trova a poca distanza dal capannone industriale.

Il sindaco di Pachino Roberto Bruno ha espresso solidarietà per quanto accaduto e ferma condanna. Per l'amministrazione, si tratta di un "vile atto intimidatorio contro gli imprenditori colpiti ma anche di una minaccia contro tutto il comparto agricolo e contro la nostra laboriosa e onesta comunità".