Ragusa: evadeva i domiciliari per violentare la compagna, arrestato

Ragusa - E' stato arrestato dalla Polizia e sottoposto alla misura cautelare in carcere, su disposizione del sostituto procuratore dottor Fornarisee, un ghanese arrestato in flagranza di reato nel mese di febbraio del 2018 perchè accusato di violenza sessuale ed evasione. L'uomo, sbarcato a pozzallo nel gennaio 2017, individuato come scafista, poi scarcerato e richiedente asilo, aveva prima minacciato e poi ferito con un grosso coltello la compagna.

La vittima ha presentato formale querela per i fatti accaduti e per i continui maltrattamenti subiti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava l’arresto e sottoponeva l’uomo alla misura degli arresti domiciliari.

Il ghanese non curante degli obblighi imposti dal Giudice, in più occasioni, evadeva dagli arresti domiciliari per recarsi presso l’abitazione della compagna: Entrava da una finestra rotta e una volta all’interno abusava sessualmente della donna che opponeva un fermo rifiuto in quanto aveva deciso di troncare la relazione.

La vittima ha narrato di episodi gravissimi, tra gli altri è stata più volte bruciata con la sigaretta, costretta ad accettare inaudite violenze ed a non chiamare la Polizia perché altrimenti l’avrebbe uccisa.

Informato il Pubblico Ministero dott. Fornasier, titolare delle indagini, è stato richiesto l’aggravamento della misura cautelare, ovvero domandava al Giudice per le Indagini Preliminari di emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere in luogo della misura meno grave degli arresti domiciliari.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, accolta la richiesta del dott. Fornasier, disponeva l’aggravamento con urgenza.

Ieri, il ghanese è stato portato in carcere.