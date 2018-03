E' scomparso il regista di origini modicane Emanuele Valerio Marino

Modica - È scomparso ieri a Roma all’età di 93 anni Emanuele Valerio Marino, autore e regista cinematografico e teatrale, scrittore. Nato nel 1925 a Modica, città alla quale ha dedicato un’intensa attività pubblicistica giovanile sui giornali locali, nel dopoguerra si trasferisce nella Capitale dove diviene dal 1966 direttore e conservatore dell’archivio storico cinematografico dell’Istituto Luce di cui cura la riorganizzazione.

Teorico e iniziatore in Italia del restauro, si occupa del recupero del film musicale a colori Carosello Napoletano (1954), poi in contatto con Martin Scorsese e la famiglia Rossellini anche del salvataggio del bianco e nero originale di Giovanna d’Arco al rogo, interpretata da Ingrid Bergman, ripresa dal vivo a teatro da Roberto Rossellini, la cui copia restaurata è presentata al Festival di Cannes.

Collabora con Ettore Scola per le sequenze d’archivio che danno l’avvio al film Una giornata particolare. Studioso del ventennio, Marino raccoglie nel corso della vita una sterminata biblioteca tematica, poi realizza insieme a Nicola Caracciolo con il materiale dei Cinegiornali Luce i film storico-documentari I 600 giorni di Salò e Succede un quarantotto (1991 e 1993, consulenza di Renzo De Felice), presentati alla Mostra del cinema di Venezia, seguiti nel 1996 da Mal d’Africa, sull’occupazione coloniale italiana, con la consulenza di Angelo Del Boca e da Il Regno del Sud , racconto del Meridione negli ultiimi due anni di guerra. Per la televisione firma La guerra di Spagna (1998) per il ciclo La Grande Storia di Rai 3.

Nel 2005, sulla base di ricerche nei documenti sugli informatori del regime, conservati nell’Archivio Centrale dello Stato all’EUR, pubblica L’Ovra a Cinecittà. Polizia politica e spie in camicia nera (Bollati Boringhieri). Con lo storico Mimmo Franzinelli è stato anche autore di Il duce proibito: le fotografie di Mussolini che gli italiani non hanno mai visto (Mondadori 2003), volume in cui è raccolta una selezione degli scatti censurati personalmente dal duce.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 21 marzo, alle ore 15, a Roma nella Parrocchia San Gioacchino e Anna, in viale Bruno Rizzieri 120 a Cinecittà Est.