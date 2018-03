Crollo dei prezzi al mercato di Vittoria, è allarme

Vittoria - Il presidente di Confagricoltura Ragusa si associa all’appello lanciato qualche ora fa dal sindaco di Vittoria sul collasso dell’economia agricola iblea

“L’agricoltura iblea è al collasso. Le istituzioni intervengano energicamente (come, tra l’altro, si sono più volte impegnate a fare) per porre in campo soluzioni emergenziali in grado di dare sollievo agli imprenditori agricoli”: così il presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè.

“Il crollo dei prezzi al mercato ortofrutticolo di Vittoria e i bancali di merce invenduta degli ultimi giorni - aggiunge Pirrè – non rappresentano accadimenti episodici, ma la prova palese di una situazione al collasso, in modo strutturale”.

“Non è più tempo di proclami. Mi associo all’appello di qualche ora fa del sindaco Moscato, con il quale si dice pronto a chiedere l’intervento del presidente della Repubblica dopo l’apatia delle istituzioni territoriali, incapaci di elaborare soluzioni non più procrastinabili. In ballo – conclude il presidente di Confagricoltura Ragusa - c’è il destino di un pezzo importante dell’economia siciliana”.