Arte al convento del Carmine

Scicli - In occasione dell’apertura del Convento del Carmine a Scicli per le giornate di Primavera promosse dal Fai il 24 e 25 marzo, negli spazi al primo piano recentemente restaurate, sarà ospitata una istallazione di sculture in pietra pece del maestro Carmelo Candiano ed una mostra fotografica di Gianni Mania dal titolo Delle Visioni e di altri enigmi.