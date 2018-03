Carne da Macello: il femminicidio in scena al Naselli di Comiso

Comiso - Dedicato alle donne uccise da uomini che le vedono come oggetto del possesso più che del desiderio d’amore. È lo spettacolo Studio per CARNE DA MACELLO, progetto teatrale scritto e diretto a quattro mani da Ferrante/De Grandi, al secolo Valentina Ferrante e Micaela De Grandi. L’opera, inserita nella stagione teatrale del Naselli, andrà in scena a Comiso sabato 24 marzo.

La produzione è stata realizzata dallo Teatro Stabile di Catania in collaborazione con Banned Theatre. Il cast, tutto al femminile, comprende Elisabetta Anfuso,Chiara Seminara, Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Laura Giordani e la partecipazione della

sessuologa Susanna Basile. Musiche e paesaggi sonori sono di Luca Mauceri, le canzoni scritte ed interpretate da Betta, i costumi di Nunzia Capano.

Come spiegano Ferrante e De Grandi: «Evidenziamo in teatro la denuncia del femminicidio, perché cultura e conoscenza portano civiltà e grazie ad esse, forse,riusciremo un giorno a sconfiggere i nostri demoni. Donne di plastica o avvolte nella plastica. Donne inguainate, bendate, coperte per non essere guardate. Bambole intontite,merci da scaffale, scoperte per essere ammirate. E poi prese, usate, avvolte nel saccodella spazzatura e gettate. Si fa ciò che si vuole di una donna, di una femmina. Giornali e televisioni mercificano il suo corpo, lo sentiamo dappertutto, è suggerito in ogni immagine, in ogni parola. Qualcosa non va ma inaspettatamente ci stiamo e siamo tutti vittime e tutti carnefici. L’uomo che ama e fa e disfa, la donna che ama e lascia fare. Ma l’amore no, nonè possesso, non prevede gerarchie! Quello è il retaggio di una cultura maschilista che

all’apparenza non è più ma che nella sostanza ci pervade».

Studio per CARNE DA MACELLO è perciò una discesa agli inferi, un viaggio per accrescere la consapevolezza dell’orrore e ritornare, si spera, alla luce. Sottolineano ancora Ferrrante/De Grandi: «Ciò a cui lo spettatore, suo malgrado, assiste ogni giorno attraverso il martellante tam tam mediatico, gli verrà svelato nel profondo. Adesso, inquesto luogo, chi vorrà vedere dovrà armarsi di coraggio e guardare oltre quel murotrasparente che lo separa dall’orrore. Adesso si ride! Uno squarcio nell’inferno della nostra realtà “surreale”.

E siamo proprio noi le vittime diuna società che ci aggredisce brutalmente con immagini e dettagli orrorifici e che rivende il dolore altrui patinandolo brutalmente e rendendolo quasi seducente. Studio per CARNE DA MACELLO è un happening teatrale durante il quale, ogni sera, secondo il “modus creandi” di Banned Theatre, si svilupperanno immagini e suggestioni sempre nuove, frutto del lavoro di improvvisazione degli attori. È il viaggio nel teatro scomodo, quello dell’animo umano, e nell’orrore della moderna coscienza sociale».