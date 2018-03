Noto: Passio Domini. Una mostra

Noto - Sarà inaugurata dal Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, sabato 24 Marzo 2018 alle ore 17.30, nella Sala Polifunzionale della Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Noto, la Mostra dal titolo “Passio Domini”, realizzata in sinergia con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

Nel percorso espositivo, che resterà fruibile fino a domenica 8 marzo p.v., sarà possibile ammirare alcuni dei preziosi volumi posseduti dalla Biblioteca del Seminario Vescovile. Si tratta di raffinate edizioni, riccamente illustrate, datate tra il XVI e XX secolo che ripercorrono i momenti salienti della Passione di Cristo.

La ricerca iconografica è frutto di una proficua collaborazione tra il direttore della Biblioteca Prof. Corrado Perricone, il Dott. Salvatore Maiore direttore dell’ufficio Diocesano, il personale della Biblioteca Diocesana e il personale della Soprintendenza, Lucia Catalano, Claudia Giordano e Salvina Terranova.

Per i testi del percorso tematico che accompagneranno le illustrazioni, ci si è avvalsi della competenza di Don Antonino Garofalo, vicerettore del Seminario.

L’esposizione è arricchita dall’istallazione di una VIA CRUCIS dipinta, il cui commento teologico è stato curato da Mons. Staglianò, e saranno presentati inoltre una serie di oggetti simbolici della Settimana Santa.

La Mostra è inserita nel percorso del Museo Diffuso - Diocesi di Noto a cura della Coop. Etica OQDANY, che garantirà visite guidate su prenotazioni.

Tra il personale della Soprintendenza che ha partecipato a vario titolo è doveroso ricordare Carlo Cicero ed Antonio Micieli, per la realizzazione e la stampa degli allegati grafici; Loredana Saraceno per le elaborazioni grafiche; Patrizia Camelia, Sebastiana Alota e Santo Sala per la segreteria. Per l’allestimento la Cooperativa Etica Oqdany.

L’ideazione dell’evento si deve al Soprintendente Rosalba Panvini.