Il Blues in Metropolitana. A Catania. VIDEO

Catania - Si sono intrufolati nella Metropolitana di Catania, la nuova "ferrovia circumetnea" e hanno rallegrato il viaggio degli avventori in questo modo. La band ragusana Tinto Brass Street Band, recatasi a Catania per uno spettacolo, ha improvvisato un piccolo concerto all'interno dei vagoni della metro, causando una certa sorpresa fra i viaggiatori.

Armati di go-pro per il concerto, hanno chiesto a degli sconosciuti passanti di filmare questo piccolo concertino ed è così nato un video che sta avendo un grandissimo successo su facebook. Perchè il blues è così: un moto improvviso dell'anima, un irresistibile richiamo a cui non è possibile resistere. E chissà che non nasca, da questa esperienza, un "Metro world tour", per rallegrare i tristi viaggi metropolitani di tutta le gente del mondo.