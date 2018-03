Comiso: Mattia Dicara passa la prima selezione per la fiction Teen

Comiso - Il giovane Mattia Dicara, l'attore comisano che ha interpretato il giovane Kim Rossi Stuart nella fiction della Palomar "Il commissario Maltese", andata in onda su Rai 1 l'anno scorso, è stato selezionato per una nuova ficion che si intitola "Teen". La fiction è prodotta dalla Seven Dream Production di Maria Grazia Cucinotta. Dopo questa prima selezione, Mattia dovrà essere votato su Instagram per accedere ad una seconda fase.

Il primo step è stata la selezione romana che ha decretato una prima scelta fra un gruppo di ragazzi che si sono messi a disposizione della scuola di recitazione Action Academy. Su Instagram, invece, saranno votati i giovani che potranno poi accedere alla fase finale: la partecipazione alla fiction. Così come si intuisce dal nome, Teen è una fiction dedicata agli adolescenti.