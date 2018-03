Palazzolo: l'associazione Vicoli&Sapori delizia la Francia

Palazzolo Acreide - Arte, cultura e territorio profumano di buono e conquistano ancora di più i visitatori parigini. Si è da poco conclusa con successo la partecipazione alla Fiera internazionale del Turismo dell’Associazione Vicoli&Sapori. Sette degli chef facenti parte dell’associazione di Palazzolo Acreide per quattro giorni hanno raccontato a tavola la bellezza non solo di Palazzolo Acreide ma anche di Avola, Noto e Siracusa, straordinarie città del sud est della Sicilia rinomate per il Barocco e per la bontà dell’offerta gastronomica. Insieme, ancora una volta, gli chef palazzolesi per promuovere il proprio territorio accompagnando idealmente i visitatori, attraverso l’assaggio di alcune prelibatezze, fra le straordinarie bellezze storiche, paesaggistiche e culturali di una terra millenaria. Al Salone del turismo, nello spazio espositivo a loro riservato, non poteva dunque mancare la salsiccia tradizionale di Palazzolo Acreide, le polpettine, i formaggi vaccini, le carni, le fave che proposti in tante varianti hanno attirato numerose persone durante gli show cooking.

“Ciò che notavamo con piacere– dichiara Paolo Didomenico, Presidente dell’Associazione- è che la gente restava colpita dal nostro modo di fare accogliente e solare. Erano inoltre meravigliati dal fatto di vedere insieme tanti chef di ristoranti diversi lavorare con passione. Il fare squadra premia. Il resto poi lo facevano i prodotti, tutti di altissima qualità”. “Lo stand era sempre pieno anche quando non c’erano degustazioni - aggiunge lo chef Andrea Alì. Sono stati presi molti contatti, abbiamo registrato tanto interesse e questo ci fa ben sperare per il futuro. La stessa compagnia aerea Air France, per venire incontro ai tanti turisti che desiderano soggiornare dalle nostre parti, ha deciso di riaprire dopo 27 anni il collegamento Catania- Parigi!”.

Soddisfatto anche il responsabile della missione in Francia, Tom Van Compernolle, che ha lavorato alacremente alla buona riuscita della fiera in sinergia con tutti i partecipanti i quali hanno contribuito con i propri fondi alla promozione delle risorse del territorio. Ed intanto l’Associazione dei ristoratori si sta preparando alla nuova stagione turistica che, con la primavera da poco arrivata, sta vedendo i primi arrivi. Si inizia a pensare soprattutto alla terza edizione di Vicoli&Sapori, la due giorni di promozione enogastronomica ormai diventata appuntamento consolidato e che quest’anno si terrà dal 28 al 29 Luglio.